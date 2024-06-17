Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?

Публікація LB.ua «Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними» викликала неабиякий резонанс. Нагадаємо, вона розповіла про столичну багатоповерхівку із сонячними панелями на даху. А також про те, як київське ОСББ восьмий рік поспіль утілює комплексну й багатоетапну стратегію енергозабезпечення. Втілює за допомогою міських програм фінансової підтримки енергоефективності. Виникло логічне запитання: а які відповідні державні програми існують і хто може скористатися ними?

Фото: тг-канал Дениса Шмигаля Прем'єр Денис Шмигаль під час поїздки до Львівської та Волинської областей з перевіркою будівництва другого рівня захисту енергетичних підстанцій.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще в травні пообіцяв, що Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури (яке, до слова, після звільнення 9 травня віцепрем'єра Олександра Кубракова досі лишається без очільника) й Фонду енергоефективності доручать разом з місцевими керівниками пропрацювати програми мінімальної енергетичної незалежності громад й окремих багатоквартирних будинків.

«Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи, окрема робота по генераторах і сонячних панелях», — підкреслив Шмигаль, нагадавши, що ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій і теплових насосів для опалення. Це гранти в розмірі до 2 млн грн: «Тобто держава дає кошти, аби люди поліпшували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси».

Про запущену на тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні програму державних субсидій на закупівлю систем автономного енерго- й теплопостачання для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Денис Шмигаль нагадав нещодавно в ефірі телемарафону.

За його словами, ОСББ можуть отримати безповоротні гранти: у розмірі до 1 млн грн — аби встановити сонячні електростанції, до 2 млн грн — на теплові насоси для опалення.

«У країні майже 40 тисяч ОСББ. Для них діє спеціальна програма «ГрінДІМ», запущена Фондом енергоефективності. Уже отримали першу заявку з Дрогобича Львівської області. ОСББ встановлює сонячну електростанцію потужністю 36 кВт. Фонд енергоефективності безповоротно відшкодує 70 % витрат», — повідомив Шмигаль і закликав українців підштовхувати свої ОСББ до участі в цій програмі, щоб робити будинки енергонезалежними.

Фото: kyiv1.com Сонячні панелі на даху ОСББ «Художник» у Києві.

«ГрінДІМ» та інші

«ГрінДІМ» — нова програма Фонду енергоефективності (державної установи, яка надає інструменти для термореновації та відновлення багатоквартирних будинків з ОСББ). Учасниками програми можуть стати ОСББ, які створені й діють відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року №2866-III, а також житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), сформовані відповідно до Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року №1087-IV, що представляють співвласників багатоквартирних будинків, у яких вони діють. Програма відшкодовує встановлення сонячних станцій, теплових насосів і супутнього обладнання. З етапами участі у програмі «ГрінДІМ» можна ознайомитися на сайті Фонду.

Ще одна програма Фонду енергоефективності — енергомодернізації багатоквартирних будинків — має назву «Енергодім». «Зі своїм ОСББ ініціюйте проведення енергетичного аудиту, оновлення внутрішніх систем тепла і води. Енергоаудитор допоможе вибрати індивідуальний комплекс енергоефективних заходів для вашого будинку, а ми відшкодуємо до 70 % витрат на термомодернізацію», — йдеться на сайті Фонду.

Хоч програму «Енергодім» реалізують з 2019 року, даних про кількість її учасників й успішно реалізовані проєкти на сайті знайти не вдалося.

Київ попереду

Заступник міського голови столиці Петро Пантелеєв в інтерв'ю «Економічній правді» повідомив, що завдяки механізму компенсації за резервні джерела живлення «75 / 25 %», розрахованому на встановлення генераторів, безперебійників, інверторів, сонячних панелей для безперебійного водопостачання і роботи ліфтів, у сотнях житлових будинків уже є понад 670 одиниць обладнання.

«У програми "75/25%" немає обмеження фінансування, і я зараз не жартую, — сказав Пантелеєв. — Усі заявки будуть погоджувати, додаватимемо стільки коштів, скільки треба». За його словами, пропозиція чинна не лише для ОСББ і ЖБК, але й для будинків з управлінськими компаніями. Водночас на запитання, чи розробляють програму компенсації купівлі сонячних батарей для фізосіб, пан Пантелеєв відповів, що «будинок — це елемент такої собі ешелонованої енергетичної оборони. Кожна квартира окремо не розв'яже питання водопостачання, роботи насосного обладнання для належної роботи опалення. Але його реально вирішити, об'єднавшись із сусідами, витративши трохи зусиль і коштів, отримавши від міста допомогу».

Фото: kyivcity.gov.ua Пантелеєв під час інспекції теплопункту в Києві.

Петро Пантелеєв нагадав про ще два інструменти співфінансування, якими можуть скористатися мешканці столиці (про них йшлося і в публікації LB.ua): конкурс енергоефективних проєктів для ОСББ і ЖБК «70 / 30 %» і програма капітальних ремонтів, яку виконують через районні адміністрації та яка працює не лише для ОСББ і ЖБК, а для всіх будинків. А також про програму співфінансування «70 / 30 %» на тепломодернізацію будинків, учасники якої передусім замінюють теплові пункти й вікна, утеплюють фасад, а потім ізолюють труби.

Кредити для бізнесу і не тільки

На засіданні уряду 7 червня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів України готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання для громадян і бізнесу.

«Щодо розширення генерації. Зараз робимо ставку на децентралізовану енергосистему. Разом з парламентом готуємо законопроєкт про те, щоб зняти мито й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також прибрати всі митні формальності. Готуємо програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу», — сказав він.

Поки уряд готує програму, ПриватБанк повідомив, що починає фінансувати проєкти альтернативного енергозабезпечення.

Фото: city-adm.lviv.ua СЕС на даху будинку ОСББ «Паркові вежі», Львів

Пропонують кредит на купівлю сонячних і газопоршневих електростанцій, електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, твердопаливних котлів тощо терміном до п'яти років. Вартість фінансування — згідно з умовами програми «Доступні кредити 5–7–9 %». Позики можуть отримати ФОПи та юридичні особи, однак уже є запит на такі інструменти від приватних домогосподарств.

Про те, що сонячна станція є найефективнішим способом, окрім дизельних генераторів, забезпечити власною електроенергією малий бізнес, говорили й банкіри-учасники круглого столу «Енергонезалежність під час війни: як забезпечити безперебійну роботу бізнесу», проведеного «Фінансовим клубом».

«Сонячні батареї — це рішення для середнього і малого бізнесу, для фізосіб. Це не просто встановлення сонячних панелей. Це комплекс — і накопичувачі, і інвертори, це готове рішення під ключ, яке ми разом з партнерами готові реалізовувати й фінансувати», — зазначила Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління банку «Глобус».

LB.ua має намір продовжити тему. Повідомляйте нам про свій досвід (і позитивний, і негативний) і результати зусиль з перетворення домівок у більш затишні й енергонезалежні.