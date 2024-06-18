​У Азовському морі присутні 6 кораблів РФ, з них 3 – це ракетоносії

У Чорному, Азовському і Середземному морях Російська Федерація всього тримає 8 кораблів загальним залпом до 36 крилатих ракет "Калібр".
За даними Військово-морських сил станом на 06:00 18 червня в Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
В Азовському морі є 6 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
А у Середземному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.