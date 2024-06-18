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НАБУ повідомило про підозру екскерівнику “Центру обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України”

Її підозрюють у заволодінні понад 16 млн гривень.

НАБУ повідомило про підозру екскерівнику “Центру обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України”
НАБУ повідомило про підозру екскерівнику “Центру обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України”
Фото: Lb.ua

Детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 16 млн гривень колишньому керівнику ДУ “Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України”. 

Про це повідомила пресслужба САП.

“За версією слідства у 2020 році керівник державної установи вступив у змову із власниками товариства з обмеженою відповідальністю на заволодіння державними коштами під виглядом виконання договорів на постачання комп’ютерного обладнання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього компанія придбала обладнання в офіційного дилера та перепродала його державній установі втричі дорожче. 

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При цьому створювалася видимість конкурсних процедур шляхом залучення до будь-якої переговорної процедури пов'язаних юридичних осіб.

Крім екскерівника ДУ “Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України” про підозру повідомили ще двом особам, їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Директора підприємства затримано, ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді підтримання вартості з альтернативним внесенням 3 млн гривень застави.

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