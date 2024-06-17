Саміт у Бюргенштоці: summary

А поки що стисло нагадаємо, хто взяв участь, що обговорювали, під чим підписалися, а головне – що запланували робити далі?

Чи наблизив Глобальний саміт миру в Швейцарії Україну до встановлення справедливого миру та притягнення Росії до відповідальності? Вочевидь, відповідь на це запитання залежить від того, чи матиме цей захід продовження, і яке саме.

Учасники

За висловом президента України Володимира Зеленського, на ініційованому Україною і проведеному спільно зі Швейцарією дводенному Глобальному саміті миру вдалося об'єднати 101 країну та міжнародну організацію. Щоправда, підсумкове комюніке підписала менша кількість учасників.

На швейцарський курорт Бюргеншток неподалік Люцернського (Фірвальдштетського) озера з'їхалися канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Європейської ради Шарль Мішель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, а також президенти, прем'єри і очільники МЗС багатьох інших країн. Сполучені Штати представляла віцепрезидентка Камала Гарріс.

Українська делегація складалася з дев'яти осіб на чолі з президентом Зеленським.

Про що говорили

Українська формула миру, як відомо, включає десять пунктів, зокрема й відновлення територіальної цілісності нашої держави до кордонів 1991 року. Проте на першому саміті домовилися зосередитись на трьох пунктах формули – ядерній безпеці, продовольчій безпеці та обміну полоненими включно з поверненням депортованих Росією українців, у тому числі й дітей.

Водночас на пленарному засіданні Саміту миру пролунало й кілька заяв, які виходили за межі запропонованої тематики. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що українська капітуляція – це не мир.

"Всі ми віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", – заявив президент Франції.

На думку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни.

"Замороження конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є відповіддю. Де факто це рецепт подальшої агресивної війни", – сказала фон дер Ляєн, наголосивши, що світові лідери мають підтримати всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України: "Такий мир, що відновить суверенітет та територіальну цілісність України, непорушність всіх кордонів, суверенітет всіх народів, – саме це є ставкою".

Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні доволі різко прокоментувала черговий ультиматум Путіна, висунутий ним безпосередньо напередодні Саміту миру.

"Якщо Росія не погодиться з умовами, ми змусимо її здатися. Нам потрібно встановити мінімальні вимоги для цієї дискусії. Це агресія проти держави, і мир в Україні не означає, що Україна повинна здатися, як вважає Путін. Ставити такі умови – це дуже неправильно", – заявила Мелоні. Шкода, пані Мелоні не конкретизувала, як саме Росію змушуватимуть здатися.

Що вирішили

Широка участь у Глобальному саміті миру засвідчила, що війна в Україні не залишила міжнародну спільноту байдужою, відзначила на пресконференції з нагоди закриття установчого Саміту миру президентка Швейцарії Віола Амгерд. Держави хочуть разом прокладати шлях до миру, водночас перспективи та вихідні позиції країн є різними, повідомила пані Амгерд.

Однак більшість учасників саміту погодилася з тим, що "Запорізька атомна електростанція повинна працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України", а також що "усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну". Питання, знову ж таки, в тому, як цього домогтися.

З переліком країн, які приєдналися до комюніке, а також з повним його текстом можна ознайомитися тут.

Не приєдналися 11 учасників, зокрема Вірменія, Бразилія, Колумбія, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Таїланд, ОАЕ.

За словами президента Зеленського, спільне комюніке лишається відкритим до підписання.

Тепер справа за тим, щоб наповнити декларацію конкретикою, тобто розробити алгоритми дій.

Що далі

Наразі Володимир Зеленський визнає, що рано чи пізно доведеться сідати за стіл перемовин з Росією, однак хотів би перед тим отримати "детальний план, погоджений світом". На думку українського президента, що більша кількість країн підпишуться під цим планом, то важче росіянам буде від нього відступити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зі свого боку вважає, що наступний Саміт миру повинен пройти за участі Росії, оскільки тоді, мовляв, йтиметься про завершення її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру", – підкреслив канцлер Німеччини, додавши, що з огляду на це "зрештою має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак на полях Глобального саміту миру в Швейцарії теж припустив, що на другому саміті представникам Росії може бути переданий "спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні". Єрмак також запевнив, що за президента Зеленського "мінських домовленостей у тому вигляді, в якому були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій, не буде".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що наразі Україна – на хорошому шляху до завершення війни.

"Я думаю, що на всіх треках ми просуваємося вперед. Той факт, що цей саміт зібрав разом таку велику кількість країн з Південної Америки, Африки, Азії. І ми бачимо, що ті, хто не тут, все рівно бачать, що відбувається, бачать цей імпульс, і що мирна формула України розбудовує мир довкола принципів Статуту ООН, це справді наближає нас", – прокоментував Кулеба. За його словами, ідея полягає в тому, щоб другий саміт миру став завершенням війни. Це означає, що Росію доведеться долучати до процесу, але так, аби вона не говорила мовою ультиматумів.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс повідомив, що другий саміт миру можна провести до президентських виборів у США у листопаді.

Швейцарія в особі президентки Віоли Амгерд запропонувала надати простір для прямих перемовин України та Росії.

І навіть пообіцяла не арештовувати російського президента Володимира Путіна у разі його приїзду на наступний український Саміт миру.