Кулеба: говорити з Росією доведеться, але ми не дозволимо їй говорити мовою ультиматумів

Україна розуміє, що настане момент, коли доведеться говорити з Росією. Але позиція країни дуже чітка: ми не дозволимо агресору говорити мовою ультиматумів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на полях другого дня Глобального саміту миру, передає кореспондентка LB.ua. Міністр підкреслив, що зараз Росія говорить саме мовою ультиматумів.

"Тут кожна країна може висловити свою позицію. Ми чуємо кожного. Це не такий захід, який полюбляє Росія: щоб всіх зібрати і всі говорили, як то кажуть, в одну дудку з Російською Федерацією. Саме через такий відвертий діалог ми можемо прийти до правильних рішень", – зазначив голова МЗС.

Дмитро Кулеба додав, що ультиматум Путіна "ніякого апетиту на саміті не викликав". За його словами, російська розвідка повідомила Кремлю, що саміт обіцяє бути успішним, тож Москва вирішила інформаційно "перебити" подію.

"Використали політичну ядерну зброю в особі Путіна. Довелося йому особисто намагатися збити наш саміт. Йому це не вдалося, тому серйозного ставлення до його пропозицій немає. Дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів. І друга – що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію", – сказав Дмитро Кулеба.