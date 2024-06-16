Головне за ніч та ранок неділі, 16 червня: 118 боєзіткнень, обстріли Дніпропетровщини, другий день Глобального саміту миру

118 бойових зіткнень за добу , бої на Покровському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У Швейцарії стартує другий день Глобального саміту миру – української ініціативи, покликаної встановити справедливість і притягнути Росію до відповідальності.

Сьогодні учасники – 101 країна та міжнародна організація – сфокусуються на обговоренні трьох тем, обраних пріоритетними. Це ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення цивільних і військових полонених та повернення депортованих дітей – пункти формули миру, в яких зацікавлена максимальна кількість країн.

"Сьогодні делегації фокусуються на трьох конкретних проблемах глобального інтересу, які безпосередньо впливають на велику кількість людей. Розвиток загального розуміння є першим кроком до зміцнення довіри", – йдеться у повідомленні швейцарського МЗС.

Як минув перший день установчого Глобального саміту миру, можна почитати тут.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень, від початку доби 16 червня – вже 41 боєзіткнення. Ворог здійснив 18 атак на Покровському напрямку, станом на 10 ранку 9 зіткнень тривали.

Загалом учора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням вісьмох ракет, 47 авіаційних ударів (зокрема скинув 66 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 102 з них - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська.

За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 військових і майже 60 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 526 310 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські війська завдали ударів по Марганцю і Нікополю Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Під ударом окупантів увечері були Марганець і Нікополь. Але після нічної тиші на ранок — знову райцентр", — ідеться у повідомленні.

Ворог застосовував важку артилерію, а також дрони-камікадзе.

На місцях прильотів сталася пожежа. Пошкоджено 10 приватних будинків і 4 господарські будівлі. Пошкоджено газопроводи та лінію електропередач.

Екіпаж українського суховантажу Verbena, який експлуатує Польща, після влучання у нього випущених єменськими хуситами ракет залишив судно. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у мережі "Х".

Зазначається, що "екіпаж подав сигнал лиха, вказуючи на те, що він залишає судно". Сигнал українського сухвантажу прийняло судно Anna Meta, яке виявило моряків із Verbena і надає їм допомогу.

У командуванні додали, що хусити атакували судно 13 червня двома ракетами унаслідок чого на борту виникла пожежа, з якою екіпаж впоратися не зміг.

"Дії хуситів загрожують регіональній стабільності та життю моряків у Червоному морі й Аденській затоці", і Центральне командування "і далі діятиме разом з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та знизити їхній військовий потенціал", — ідеться у повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!