За добу окупанти 424 рази вдарили по Запорізькій області

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

203 артобстріли завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новопрокопівки.

По Роботиному і Малій Токмачці росіяни здійснили 8 обстрілів з РСЗВ.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Впродовж минулої доби окупанти 424 рази вдарили по Запорізькій області із застосуванням дронів, артилерії та РСЗВ.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies