За добу окупанти 424 рази вдарили по Запорізькій області

Впродовж минулої доби окупанти 424 рази вдарили по Запорізькій області із застосуванням дронів, артилерії та РСЗВ.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
"213 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку".
Загалом під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
По Роботиному і Малій Токмачці росіяни здійснили 8 обстрілів з РСЗВ.
203 артобстріли завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новопрокопівки.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.