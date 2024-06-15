Головне за суботу, 15 червня: бої на Покровському напрямку, Глобальний саміт миру в Швейцарії

Бойові дії на Донеччині, 74 бойових зіткнення з початку доби, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 8 43 -й день повномасштабної війни.

У Швейцарії на курорті Бюрґеншток сьогодні стартував дводенний Глобальний саміт миру – створений за українською ініціативою захід, покликаний наблизити Україну до встановлення справедливого миру та притягнення Росії до відповідальності.

Саміт готували Україна спільно зі Швейцарією. Українська делегація складається з дев'яти людей, а очолює її президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації – і географічно великі, і менші, – кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі", – повідомив український президент.

Більше інформації – в новині.

За даними швейцарської сторони, яка приймає саміт, участь підтвердили 100 учасників: 92 країни і вісім організацій. 57 країн представлені на найвищому рівні.

За словами Андрія Єрмака, погоджений цивілізованими країнами спільний план можуть передати Росії вже на другому саміті миру.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд на конференції сказала, що Швейцарія пропонує надати простір для прямих перемовин України та Росії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни продовжують застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському, на який припадає понад третина штурмових дій. Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак – 74.

На Куп’янському напрямку окупанти додали активності в районах Петропавлівки та Греківки. Загальна кількість атак за сьогодні – дев’ять. Тривають бої в районі Роздолівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог застосував авіацію, здійснивши удари в районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку 29 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають дев’ять з них, а саме в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського. Авіація ворога застосовувалася в районах Птичого та Новоселівки, до цього, протягом дня, в районах Новогородівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 червня – в новині.

Унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами зі "Смерчів" уранці 15 червня по селу Улакли Великоновосілківської громади на Донеччині 3 людини загинули і 5 поранено, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей. Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів", — ідеться у повідомленні.

Бійці "Азову" вибили російських окупантів з позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині. Про це повідомив один з командирів "Азову" Святослав Паламар ("Калина").

Він розповів, що бійці його підрозділу протягом місяця 24/7 ліквідовували росіян на цій ділянці фронту. Вони також не дали росіянам просунутися в напрямку Тернів.

""Окупанти відступили у Серебрянському лісництві" - так пишуть деякі ЗМІ. Можна і по людськи написати - втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть.І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення «Азов» щодня, щогодини на протязі місяців вибиває орків?", - написав він у фейсбуці.

"Ми не говоримо про те, що саме відбувалося до моменту заходу наших хлопців на цей напрямок. Хто зупинив наступ на Терни? Цікаво як будуть писати коли Азовці, дуже сподіваюсь на це, отримають нормальне озброєння?", - додав Паламар.

На завтра, 16 червня, відключень світла не прогнозують через зниження споживання електроенергії у вихідний день, повідомили в Укренерго.

"Завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується", – повідомили в Укренерго.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлять додатково.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!