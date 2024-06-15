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Бійці "Азову" вибили росіян із позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині

Підрозділ протягом місяця 24/7 ліквідовував росіян на цій ділянці фронту.

Бійці "Азову" вибили росіян із позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині
Святослав Паламар ("Калина")
Фото: Полк Азов

Бійці "Азову" вибили російських окупантів з позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині.

Про це повідомив один з командирів "Азову" Святослав Паламар ("Калина").

Він розповів, що бійці його підрозділу протягом місяця 24/7 ліквідовували росіян на цій ділянці фронту. Вони також не дали росіянам просунутися в напрямку Тернів.

""Окупанти відступили у Серебрянському лісництві" - так пишуть деякі ЗМІ. Можна і по людськи написати - втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть.І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення «Азов» щодня, щогодини на протязі місяців вибиває орків?", - написав він у фейсбуці.

"Ми не говоримо про те, що саме відбувалося до моменту заходу наших хлопців на цей напрямок. Хто зупинив наступ на Терни? Цікаво як будуть писати коли Азовці, дуже сподіваюсь на це, отримають нормальне озброєння?", - додав Паламар.

Як повідомлялося, у посольстві США підтвердили, що "Азов" має право отримувати американську зброю. 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку, яка передбачена американським законодавством.

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