На Глобальному саміті миру, що відкрився нині в Швейцарії, присутні російські журналісти. Це була вимога швейцарської сторони, повідомила кореспондентка LB.ua з місця події.

Щонайменше п'ять російських медіа отримали змогу надіслати своїх журналістів на саміт. Серед них – відверто пропагандистські ТАСС, "РИА Новости".

Також таку можливість надали "Коммерсанту", "Медузі" й "Дождю".

На заході присутні медіа Китаю, посадовці якого від участі відмовилися, попри численні заклики України.

Загалом захід безспосередньо з місця проведення висвітлюють близько 500 журналістів з усіх континентів.