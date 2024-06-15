На Глобальному саміті миру, що відкрився нині в Швейцарії, присутні російські журналісти. Це була вимога швейцарської сторони, повідомила кореспондентка LB.ua з місця події.
Щонайменше п'ять російських медіа отримали змогу надіслати своїх журналістів на саміт. Серед них – відверто пропагандистські ТАСС, "РИА Новости".
Також таку можливість надали "Коммерсанту", "Медузі" й "Дождю".
На заході присутні медіа Китаю, посадовці якого від участі відмовилися, попри численні заклики України.
Загалом захід безспосередньо з місця проведення висвітлюють близько 500 журналістів з усіх континентів.
- Як відомо, участь Росії в нинішньому саміті не передбачена.
- За словами голови Офісу Андрія Єрмака, представники Росії зможуть взяти участь у другому саміті, щоб отримати напрацьованих спільно з союзниками план встановлення справедливого миру.