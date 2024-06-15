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Російські журналісти присутні на саміті миру. Це було вимогою Швейцарії

Зокрема, пропагандисти ТАСС. 

Російські журналісти присутні на саміті миру. Це було вимогою Швейцарії

На Глобальному саміті миру, що відкрився нині в Швейцарії, присутні російські журналісти. Це була вимога швейцарської сторони, повідомила кореспондентка LB.ua з місця події.

Щонайменше п'ять російських медіа отримали змогу надіслати своїх журналістів на саміт. Серед них – відверто пропагандистські ТАСС, "РИА Новости".

Також таку можливість надали "Коммерсанту", "Медузі" й "Дождю".

На заході присутні медіа Китаю, посадовці якого від участі відмовилися, попри численні заклики України. 

Загалом захід безспосередньо з місця проведення висвітлюють близько 500 журналістів з усіх континентів.

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