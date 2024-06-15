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Перевага росіян в артилерії відчутно скоротилася, але ЗСУ треба більше снарядів, - Associated Press

"Артилерійська перевага Росії була 7:1 на початку року, але зараз скоротилася до 5:1".

Перевага росіян в артилерії відчутно скоротилася, але ЗСУ треба більше снарядів, - Associated Press
Артилерія (архівне фото)
Фото: 56 ОМПБр

У Росії відчутно скоротилась перевага в артилерії на фронті. Водночас, Збройним силам України потрібно в рази більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Associated Press.

"Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо (результати, - ред). Артилерійська перевага Росії була 7:1 на початку року, але зараз скоротилася до 5:1", - зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Зокрема, за даними АР, у 110-ту бригаду, яка воювала поблизу окупованого росіянами села Очеретине, менше місяця тому почали надходити нові снаряди.

Як повідомив журналістам прес-офіцер бригади Іван Секач, нові надходження збільшили запаси підрозділу на 75% порівняно з минулою зимою, коли постачання було настільки низьким, що "військові не мали іншого вибору, окрім як відмовитися від землі, щоб врятувати життя солдатів".

"Але їх недостатньо, щоб стримати просування Росії, і часто це не ті великі калібри, які найбільше потрібні. Нам потрібно вчетверо більше, щоб діяти без підрахунку кожного снаряда та визначення пріоритетів, у що влучити", - додав Секач. 

Снаряди для України

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • У квітні Чеський уряд в рамках своєї ініціативи з постачання боєприпасів для України уклав контракти на 180 тис. артилерійських снарядів, які будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями.
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