Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на сході України, є затримки потягів

Росія атакувала одну з високовольтних підстанцій у східному регіоні.

Російські окупанти завдали удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів.

Про це повідомили у Міненерго.

"Ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів. Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи", — зазначили в Міненерго.

Крім того, у Чернігівській області окупанти обстріляли повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.