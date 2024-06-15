Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на сході України, є затримки потягів

Російські окупанти завдали удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів.
Про це повідомили у Міненерго.
"Ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів. Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи", — зазначили в Міненерго.
Крім того, у Чернігівській області окупанти обстріляли повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.
- Наприкінці травня у Дніпропетровській області на одній із підстанцій виявили вибуховий пристрій.