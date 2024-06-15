Російська армія відмовилася від "м'ясних штурмів" в районі Часового Яру, діють невеликими групами, — ISW

Росіяни більше не проводять піхотних "м'ясних штурмів" в районі Часового Яру, а діють невеликими групами піхоти за підтримки механізованої техніки, зокрема і неспеціалізованої, а саме — проводять штурми на мотоциклах.

Про це ідеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на командира українського підрозділу, який діяв на цій ділянці фронту.

За інформацією військового, російські війська активізували використання безпілотників у цьому районі. Ворог веде наступ на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб обійти українські сили з півдня та атакувати український тил.

За інформацією ISW, 14 червня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту тут не було.

Однак, за інформацією одного із російських військових блогерів, росіяни закріпилися в західній частині Нового мікрорайону на сході Часового Яру і що частини російської 98-ї дивізії ВДВ захопили кілька багатоповерхових будинків у цьому районі.