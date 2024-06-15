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Російська армія завдала щонайменше п'яти авіаударів по Кутузівці на Харківщині, — ОВА

Біля Вовчанська і Тихого ворог намагався прорвати оборону ЗСУ, застосовуючи авіацію.

Російська армія завдала щонайменше п'яти авіаударів по Кутузівці на Харківщині, — ОВА
Наслідки російських обстрілів Харківщини 14 червня 2024 року

Упродовж доби російська армія не переставала завдавати удари по населених пунктах Харківської області. Під авіаударами опинилися Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони.

Про це повідомляє глава військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, 14 червня відбувся обстріл Вільхівської ТГ с. Кутузівка, окупанти запустили щонайменше 5 ворожих КАБів. Одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, без постраждалих. П'яте влучання на території непрацюючої ферми. 

У Чугуївському районі в с. Бугаївка внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено 2 приватних будинки.

У Куп'янську внаслідок обстрілу горів дах та кімната будинку. Близько о 13:45 год. окупанти вдарили дроном по місту, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.

У с. Глушківка на Куп'янщині зафіксовано влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка. Загинула жінка 1966 р.н. 

В Ізюмському районі у с. Богуславка внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка - місцеві, які жили в одному з будинків.

На Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито. 

На Купʼянському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з окупантами. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої. 

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