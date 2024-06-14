Росіяни знову вдарили по цивільній інфраструктурі на Харківщині

Сьогодні, 14 червня, російські війська завдали авіаційних ударів по с. Кутузівка Харківського району.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“Пошкоджено будівлі і техніку сільськогосподарського підприємства та житлові будинки”, - розповіли в прокуратурі.
На щастя, минулося без постраждалих.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Сьогодні, 14 червня, російські окупанти завдали авіаудару по с. Глушківка Купʼянського району Харківської області. Внаслідок удару загинула 57-річна жінка.
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Російські війська атакували близько 15.00 14 червня село Богуславка на Харківщині. Авіаційний боєприпас влучив у житловий будинок. У результаті під завалами опинилося подружжя. Рятувальники деблокували потерпілих, у них виявили поранення.