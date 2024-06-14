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Із окупованих територій Херсонщини і Росії повернули 14 дітей (доповнено)

Загалом від початку року з ТОТ регіону вивезли вже 120 дітей.

Із окупованих територій Херсонщини і Росії повернули 14 дітей (доповнено)
Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

12 дітей вдалося повернути в Україну із тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли 3 хлопчики та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування. Над порятунком дітей працювала благодійна організація “Save Ukraine”, - розповів прокудін.

Очільник області додав, що загалом від початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 120 дітей із Херсонщини.

Доповнено. Очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба зазначив, що загалом повернули 14 дітей  - із ТОТ і території Росії.

  • 13 червня напередодні Глобального саміту миру у межах плану Володимира Зеленського Bring Kids Back UA у Брюсселі пройшла серія заходів, присвячених проблемі депортованих українських дітей. Зокрема, у будинку Європейської комісії відбулася конференція та презентація фотовиставки.
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