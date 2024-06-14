Генштаб Естонії повідомив про успіхи росіян у районах Часового Яру і Очеретиного

Україна намагається повернути собі ініціативу контрударами у районі Вовчанська.

Росія посилила наступи на фронті, щоб зберегти ініціативу і досягнути тактичних цілей. Ворог має певні успіхи у районах Часового Яру і Очеретиного.

Про це повідомив заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії з питань операцій Янно Мярк, передає ERR.

"Основна бойова активність продовжує концентруватися на Покровському напрямку у районі Очеретине і навколо Карлівського водосховища і для тиску на Часів Яр. Збройним силам Російської Федерації невеликими тактичними успіхами вдалося розширити підконтрольну територію і увійти до населеного пункту Новоолександрівка", - розповів Мярк.

За його словами, росіяни тиснуть на цьому відрізку, аби тримати під вогневим контролем транспорту розв'язку на трасі, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку.

Також окупантам вдалося зайти у населені пункти довкола Часового Яру. Та не зважаючи на великий наступальний тиск, оборона України залишалася ефективною.

Заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії повідомив, що Україна намагається повернути собі ініціативу контрударами у районі Вовчанська.

"Збройні сили Російської Федерації зазнали там великих втрат і були змушені перегрупуватися. Проте Росія вводить у цей регіон додаткові війська для утримання досягнутих позицій і, по можливості, розширення наступальних дій та інші прикордонні райони", - додав Мярк.