Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб Естонії повідомив про успіхи росіян у районах Часового Яру і Очеретиного

Україна намагається повернути собі ініціативу контрударами у районі Вовчанська. 

Генштаб Естонії повідомив про успіхи росіян у районах Часового Яру і Очеретиного
Заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії з питань операцій Янно Мярк
Фото: скриншот відео

Росія посилила наступи на фронті, щоб зберегти ініціативу і досягнути тактичних цілей. Ворог має певні успіхи у районах Часового Яру і Очеретиного.

Про це повідомив заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії з питань операцій Янно Мярк, передає ERR.

"Основна бойова активність продовжує концентруватися на Покровському напрямку у районі Очеретине і навколо Карлівського водосховища і для тиску на Часів Яр. Збройним силам Російської Федерації невеликими тактичними успіхами вдалося розширити підконтрольну територію і увійти до населеного пункту Новоолександрівка", - розповів Мярк.

За його словами, росіяни тиснуть на цьому відрізку, аби тримати під вогневим контролем транспорту розв'язку на трасі, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку.

Також окупантам вдалося зайти у населені пункти довкола Часового Яру. Та не зважаючи на великий наступальний тиск, оборона України залишалася ефективною.

Заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії повідомив, що Україна намагається повернути собі ініціативу контрударами у районі Вовчанська. 

"Збройні сили Російської Федерації зазнали там великих втрат і були змушені перегрупуватися. Проте Росія вводить у цей регіон додаткові війська для утримання досягнутих позицій і, по можливості, розширення наступальних дій та інші прикордонні райони", - додав Мярк.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies