15 років тюрми отримала зрадниця, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині

Жінку затримали "на гарячому" в липні 2023 року.

Агентку російської ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони на Сумщині, засудили до 15 років ув'язнення. На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

"За даними контррозвідки СБУ, фігурантка намагалась виявити й передати агресору позиції штабів українських військ на прикордонні області. Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, у тому числі з озброєнням та боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, а насправді - приховано фіксувала пункти базування українських оборонців. За її координатами росіяни планували здійснити серію ударів по об’єктах ЗСУ.

"Втім, Служба безпеки зірвала плани окупантів і затримала агентку "на гарячому" в липні 2023 року. Тоді вона безуспішно збиралися передати розвідувальний «звіт» до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою", - нагадали в СБУ.