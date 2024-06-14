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15 років тюрми отримала зрадниця, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині

Жінку затримали "на гарячому" в липні 2023 року.

15 років тюрми отримала зрадниця, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині

Агентку російської ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони на Сумщині, засудили до 15 років ув'язнення. На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

"За даними контррозвідки СБУ, фігурантка намагалась виявити й передати агресору позиції штабів українських військ на прикордонні області. Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, у тому числі з озброєнням та боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, а насправді - приховано фіксувала пункти базування українських оборонців. За її координатами росіяни планували здійснити серію ударів по об’єктах ЗСУ.

"Втім, Служба безпеки зірвала плани окупантів і затримала агентку "на гарячому" в липні 2023 року. Тоді вона безуспішно збиралися передати розвідувальний «звіт» до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою", - нагадали в СБУ. 

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