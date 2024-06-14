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Затримано посадовця Хмельницької міськради, який збирав для ФСБ дані про підрозділи СБУ та Сил спецоперацій

Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

Затримано посадовця Хмельницької міськради, який збирав для ФСБ дані про підрозділи СБУ та Сил спецоперацій

Контррозвідка Служби безпеки затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на російське ФСБ.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону.

Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. 

Служба безпеки затримала зловмисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник російської спецслужби і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України.Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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