У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини

Слідство встановило, що колаборантка, серед іншого, займалась розробкою кремлівських “методичок” для вчителів шкіл на окупованій території.

Служба безпеки України повідомила про викриття ще однієї колаборантки, яка співпрацювала з РФ у період окупації Куп’янська на Харківщині. Після звільнення міста вона переїхала в Київ, де переховувалася під виглядом переселенки та вчителя в місцевій школі.

За даними контррозвідки СБУ, до початку повномасштабного вторгнення РФ жінка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради.

Під час окупації райцентру вона перейшла на бік ворога, а з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою.

Перебуваючи на «посаді», колаборантка займалась розробкою кремлівських «методичок» для вчителів місцевих шкіл.

У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські «стандарти» освіти.

Так, наприклад, вона детально описувала ворожу методику викладання учням сфальсифікованої історії становлення Української Державності.

Також на сторінках видання колаборантка вчила як виправдовувати збройну агресію РФ та «пояснювати» воєнні злочини рашистів.

Для впровадження «нововведень» фігурантка у складі делегації зустрічалася з «першим заступником міністра освіти лнр». Цю подію широко висвітлювали прокремлівські ЗМІ та їхні соціальні мережі.

Під час звільнення Куп’янська колаборантка поспіхом переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів навчального закладу Києва.

Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна. Слідство встановило, що фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Единая Россия».