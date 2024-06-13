​Більшість українців вважають, що Росія прагне знищити українську націю, - опитування КМІС

Більшість українців (60%) вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%). Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

На думку 12% українців Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.

Лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України.

Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме – проведення "денацифікації" та "демілітаризації" України без посягань на незалежність України. Лише 5% респондентів обрали цей варіант.

У всіх регіонах найбільше респондентів (62% на Заході і в Центрі, 56% на Півдні і 49% на Сході) вважають, що Росія прагне знищити українську націю або навіть здійснити фізичний геноцид. Причому третина населення у всіх регіонах відчуває, що Росія хоче фізично знищити більшість населення.

"Відповіді від геноциду до створення слухняної маріонеткової держави фактично означають, що за відчуттями респондентів Росія не досягнула мети, тобто продовжуватиме свої агресивні дії. Залежно від регіону частка респондентів, які там вважають, коливається від 85% на Заході до 61% на Сході. Тобто більшість населення у всіх регіонах розуміють, що Росія не прагне зупинятися у своїх діях", - йдеться у коментарі КМІС.

Водночас із Заходу на Схід з 3% до 13% зростає частка тих, хто вважає, що Росія не претендує вже на більшість територій України і прагне лише зберегти за собою вже окуповані території. При цьому на Сході відносно найбільше тих, хто вважає, що Росія хоче "денацифікувати" та "демілітаризувати" Україну без посягань на незалежність – 11% проти 3-6% в інших регіонах.

"Разом з цим на Півдні і Сході, відповідно, 16% і 15% респондентів не змогли відповісти на запитання і, можливо, частина з них ухилилися від відповіді навмисно, щоб не висловлювати свою проросійську позицію. Проте навіть якщо певна частина з них дійсно займає проросійську позицію, це все одно означає, що такі мешканці становлять абсолютну меншість у регіоні. Тобто в будь-якому випадку більшість мешканців Півдня і Сходу мають цілком проукраїнські погляди", - зазначають у КМІС.

Хоча російськомовні українці дещо рідше говорили про наміри Росії знищити українську націю, але і серед них 62% вважають, що Росія має нереалізовані ворожі наміри, які буде продовжувати (зокрема, 37% вважають, що Росія прагне знищити українську націю або вбити більшість українців).

Крім цього, лише 7% російськомовних українців поділяють російський наратив, що Росія "просто хоче «денацифікувати» та демілітаризувати Україну без посягання на її незалежність".

"Усвідомлення українцями руйнівних та вбивчих прагнень Росії і росіян є потужним фактором, який зберігає стійкість розуміння, що боротьбу треба продовжувати. Можна мати різні стратегічні та тактичні погляди на ведення боротьби (наприклад, чи варто йти на перемовини, які компроміси є більш чи менш допустимими тощо), проте українці зберігають єдність у питанні, що ми маємо продовжувати давати відсіч жорстокому ворогові. Крім цього, такі результати мають дати чергове недвозначне пояснення нашим Західним друзям, чому українці не хочуть «будь-якого» миру з Росією. Українцям не потрібний «будь-який» мир – українці просто хочуть вижити. Тому потрібний мир, який би давав гарантії, що війна не буде повторюватися раз за разом із захопленням усе нових територій, поки від України нічого не залишиться", - коментує результати опитування заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.