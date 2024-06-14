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У Сеулі заявили, що Північна Корея надіслала Росії майже 5 мільйонів артснарядів

Путін має намір відвідати Пхеньян наступного тижня.

У Сеулі заявили, що Північна Корея надіслала Росії майже 5 мільйонів артснарядів

Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Cік, пише Bloomberg.

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, проситиме ще більше боєприпасів під час майбутнього візиту до Пхеньяна наступного тижня. Ця поїздка до КНДР стане першою для російського лідера з липня 2000 року.

Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, аналогічних тим, які РФ використовує проти України.

“Очікується, що Путін буде прагнути до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, зокрема артилерійських снарядів”, ‒ сказав Шін. 

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За його словами, Північна Корея також відправила Росії десятки балістичних ракет.

В обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть Пхеньяну розгорнути низку розвідувальних супутників, а також зброю, таку як танки та літаки.

  • Шин Вон Сік на початку червня під час безпекової конференції “Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі заявив, що дедалі більше доказів свідчать про використання Росією проти України зброї, імпортованої з Північної Кореї. 
  • У травні країни Європейського союзу запровадили санкції проти 9 фізичних та юридичних осіб Північної Кореї та Росії, які пов'язані з незаконними програмами озброєнь та підтримкою РФ у війні проти України.
  • Тоді ж Розвідувальне управління Пентагону оприлюднило звіт із доказами, що Росія використала балістичні ракети від КНДР обстрілів України. Американська сторона порівняла уламки ракет, знайдених в Україні, та зображення ворожих цілей у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.
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