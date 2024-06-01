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Міністр оборони Південної Кореї вказав на докази постачання КНДР зрої до Росії, — Reuters

Співпраця КНДР та РФ сприяє напруженості на Корейському острові.

Міністр оборони Південної Кореї вказав на докази постачання КНДР зрої до Росії, — Reuters
Шин Вонсік
Фото: Korean Times

Очільник Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік під час безпекової конференції “Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі заявив, що дедалі більше доказів свідчать про використання Росією проти України зброї, імпортованої з Північної Кореї. 

Про це повідомляє Reuters.

“Військова співпраця між Росією і Північною Кореєю призводить до ескалації напруженості на Корейському півострові та впливає на поле бою в Європі”, — заявив Шин.

Якщо Північна Корея продовжуватиме отримувати військові технології від Росії в обмін на поставки зброї, це може призвести до значного поліпшення військових можливостей КНДР.

Також Шин також закликав Китай відіграти свою роль у денуклеаризації Корейського півострова.

Відповідаючи на запитання про те, чи може Південна Корея розглядати можливість створення власної ядерної зброї, Шин сказав, що Сеул довіряє глобальному режиму Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а сильніший американсько-південнокорейський альянс є відповіддю на ядерну програму Північної Кореї.

Шин виступив під час безпекової конференції “Діалог Шангрі-Ла", найбільшого азійського оборонного форуму, який триватиме до 2 червня.

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