ХАМАС каже, що “позитивно” реагує на мирний план Ізраїлю. Нетаньягу далі наполягає на знищенні терористів

Терористичне угруповання ХАМАС заявляє про “позитивну” реакцію на мирний план Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу водночас далі наполягає на знищенні бойовиків, пише The Guardian.
Він заявляє, що умови Ізраїлю щодо припинення війни у Смузі Гази залишаються незмінними.
У сьогоднішній заяві очільник уряду назвав неможливим постійне припинення вогню до того, як “військові та урядові можливості ХАМАСу будуть знищені”.
“Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військового та управлінського потенціалу теругруповання, звільнення всіх заручників та забезпечення того, щоб анклав більше не був загрозою для Ізраїлю”, ‒ зазначив Нетаньягу.
За його словами, Єрусалим продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов.
The Prime Minister's Office:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 1, 2024
Israel's conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.
Президент США Джо Байден раніше повідомив, що Ізраїль розробив новий мирний план, який передбачає завершення війни на Близькому Сході у три етапи. Він також закликав ХАМАС, якому проєкт угоди передали через катарських посередників, погодитися на викладені в ньому умови. У відповідь палестинське бойове угруповання заявило, що “позитивно розглядає” слова Байдена щодо “постійного припинення вогню, виведення ізраїльських військ із Гази, реконструкції та обміну полоненими”.
- Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
- Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
- Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024 року.