ХАМАС каже, що “позитивно” реагує на мирний план Ізраїлю. Нетаньягу далі наполягає на знищенні терористів

Очільник уряду назвав неможливим постійне припинення вогню до того, як “військові та урядові можливості ХАМАСу будуть знищені”.

Терористичне угруповання ХАМАС заявляє про “позитивну” реакцію на мирний план Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу водночас далі наполягає на знищенні бойовиків, пише The Guardian.

Він заявляє, що умови Ізраїлю щодо припинення війни у Смузі Гази залишаються незмінними.

У сьогоднішній заяві очільник уряду назвав неможливим постійне припинення вогню до того, як “військові та урядові можливості ХАМАСу будуть знищені”.

“Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військового та управлінського потенціалу теругруповання, звільнення всіх заручників та забезпечення того, щоб анклав більше не був загрозою для Ізраїлю”, ‒ зазначив Нетаньягу.

За його словами, Єрусалим продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов.

The Prime Minister's Office:



Israel's conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 1, 2024

Президент США Джо Байден раніше повідомив, що Ізраїль розробив новий мирний план, який передбачає завершення війни на Близькому Сході у три етапи. Він також закликав ХАМАС, якому проєкт угоди передали через катарських посередників, погодитися на викладені в ньому умови. У відповідь палестинське бойове угруповання заявило, що “позитивно розглядає” слова Байдена щодо “постійного припинення вогню, виведення ізраїльських військ із Гази, реконструкції та обміну полоненими”.