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ХАМАС каже, що “позитивно” реагує на мирний план Ізраїлю. Нетаньягу далі наполягає на знищенні терористів

Очільник уряду назвав неможливим постійне припинення вогню до того, як “військові та урядові можливості ХАМАСу будуть знищені”.

ХАМАС каже, що “позитивно” реагує на мирний план Ізраїлю. Нетаньягу далі наполягає на знищенні терористів
Фото: EPA/UPG

Терористичне угруповання ХАМАС заявляє про “позитивну” реакцію на мирний план Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу водночас далі наполягає на знищенні бойовиків, пише The Guardian.

Він заявляє, що умови Ізраїлю щодо припинення війни у Смузі Гази залишаються незмінними.

У сьогоднішній заяві очільник уряду назвав неможливим постійне припинення вогню до того, як “військові та урядові можливості ХАМАСу будуть знищені”.

“Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військового та управлінського потенціалу теругруповання, звільнення всіх заручників та забезпечення того, щоб анклав більше не був загрозою для Ізраїлю”, ‒ зазначив Нетаньягу.

За його словами, Єрусалим продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов.

Президент США Джо Байден раніше повідомив, що Ізраїль розробив новий мирний план, який передбачає завершення війни на Близькому Сході у три етапи. Він також закликав ХАМАС, якому проєкт угоди передали через катарських посередників, погодитися на викладені в ньому умови. У відповідь палестинське бойове угруповання заявило, що “позитивно розглядає” слова Байдена щодо “постійного припинення вогню, виведення ізраїльських військ із Гази, реконструкції та обміну полоненими”.

  • Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
  • Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
  • Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024 року.
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