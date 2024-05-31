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Туреччина підтримує надання військової допомоги Україні

Водночас Туреччина не хоче, щоб НАТО брав участь у цій війні.

Туреччина підтримує надання військової допомоги Україні
Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан після зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу заявив, що його країна підтримує надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Але ми не хочемо, щоб НАТО брав участь у цій війні. Ми вважаємо, що між цими двома речами має зберігатися баланс як з боку країн-членів, так і з боку НАТО", – додав Фідан.

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Він зауважив, що конфлікт може поширитися на регіон і спричинити гірші кризи.

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу підтвердив, що Вашингтон дав дозвіл Україні вражати російські цілі на території РФ американською зброєю.

  • У п'ятницю вранці президент України отримав повідомлення про обмежений дозвіл від США бити по російській території поставленим ними озброєнням і назвав це "кроком вперед".

  • На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт. 

  • Раніше український президент наголошував, що удари по Росії потрібні для захисту, а не для нападу. Застосування зброї по військових цілях за межами України не дозволить окупантам зосереджуватися на кордоні для нових проривів, як це було в Харківській області. А знищення зброї, з якої ворог гатить по українцях з-за кордону, убезпечить населення.

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