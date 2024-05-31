Туреччина підтримує надання військової допомоги Україні

Водночас Туреччина не хоче, щоб НАТО брав участь у цій війні.

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан після зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу заявив, що його країна підтримує надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Але ми не хочемо, щоб НАТО брав участь у цій війні. Ми вважаємо, що між цими двома речами має зберігатися баланс як з боку країн-членів, так і з боку НАТО", – додав Фідан.

Він зауважив, що конфлікт може поширитися на регіон і спричинити гірші кризи.