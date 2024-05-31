Дозвіл США бити американською зброєю по Росії стосується не лише Харківщини, - Білий дім

Дозвіл США бити американською зброєю по території Росії стосується не лише Харківської області, розповів директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє "Європейська правда".
Він наголосив, що з міркувань оперативної безпеки не може розкривати деталі умов, за яких Україна має прво завдавати ударів по російській території.
"Це стосується всього регіону на півночі (України. – Ред.), де російські сили обстрілюють Україну. Раніше вони могли відносно безпечно звідти обстрілювати, але тепер українські сили можуть використовувати наші боєприпаси та зброю, щоб мати можливість вести вогонь у відповідь", – зазначив Карпентер.
Втім, він відмовився повідомити, чи може таке рішення поширитись і на інші російські території.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу підтвердив, що Вашингтон дав дозвіл Україні вражати російські цілі на території РФ американською зброєю.
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У п'ятницю вранці президент України отримав повідомлення про обмежений дозвіл від США бити по російській території поставленим ними озброєнням і назвав це "кроком вперед".
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На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт.
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Раніше український президент наголошував, що удари по Росії потрібні для захисту, а не для нападу. Застосування зброї по військових цілях за межами України не дозволить окупантам зосереджуватися на кордоні для нових проривів, як це було в Харківській області. А знищення зброї, з якої ворог гатить по українцях з-за кордону, убезпечить населення.