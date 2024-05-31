Дозвіл США бити американською зброєю по Росії стосується не лише Харківщини, - Білий дім

Це стосується всього регіону на півночі, де росіяни обстрілюють Україну.

Дозвіл США бити американською зброєю по території Росії стосується не лише Харківської області, розповів директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що з міркувань оперативної безпеки не може розкривати деталі умов, за яких Україна має прво завдавати ударів по російській території.

"Це стосується всього регіону на півночі (України. – Ред.), де російські сили обстрілюють Україну. Раніше вони могли відносно безпечно звідти обстрілювати, але тепер українські сили можуть використовувати наші боєприпаси та зброю, щоб мати можливість вести вогонь у відповідь", – зазначив Карпентер.

Втім, він відмовився повідомити, чи може таке рішення поширитись і на інші російські території.