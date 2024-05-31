Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку кількість боїв зросла до 24, 11 ще тривають

Станом на 19.30 31 травня кількість бойових зіткнень зросла до 70. Найнапруженішою залишається ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби по українських населених пунктах з території РФ. Ще три КАБи з російського Білгорода скинули терористи на Білий Колодязь. Загалом, від початку доби це село зазнало шість бомбових ударів КАБами з повітряного простору російської федерації.

На Куп’янському противник 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Бойові дії ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка Берестове та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.

На Лиманському ворог дещо активізувався в районі Торського. Українські захисники стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед.

На Сіверському противник знову проявляє активність в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.

На Краматорському від початку доби ворог шість разів здійснив спроби покращити своє тактичне положення. О другій половині дня українські захисники відбивали ворожі атаки поблизу Нового, Андріївки та Богданівки.

На Покровському ще тривають 11 з 24 боїв з початку поточної доби. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Уманське та Євгенівка.

На Курахівському кількість бойових дій не змінилась. Разом з тим, ворог наніс бомбових ударів по Ілінці із застосуванням трьох КАБів та Єлизаветівці із застосуванням двох КАБів.

На Времівському агресор теж продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби. По одному КАБу ворог скинув на Велику Новосілку та Урожайне.