Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру

Цьогоріч на магістратуру й аспірантуру вирішила вступити велика кількість чоловіків.

Про це в етері телемаратону повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

"Говоримо про вступну для магістерських програм, для аспірантури. І тут дещо тривожно, тому що маємо ситуацію, коли вступні іспити для магістратури і аспірантури цього року єдині, об'єднаний вступний іспит, на який цього року рекордна кількість осіб... Цього року вже перевищило 200 тисяч з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причин реєструватися і бажати вступити в освітні програми", - сказав Винницький.

Він зазначив, що зазвичай на такі іспити реєструється переважно 110-120 тисяч осіб.

Міносвіти буде реагувати на таку ситуацію, зауважив заступник міністра освіти.

"Цей іспит буде достатньо жорсткий цього року. Ми хочемо, щоби особи, які хочуть вчитися, дійсно мали право вчитися... Але освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору", - розповів Винницький.