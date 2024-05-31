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Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру

Кількість охочих здобути уже перевищила 200 тисяч.

Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Михайло Винницький
Фото: facebook/Оксен Лісовий

Цьогоріч на магістратуру й аспірантуру вирішила вступити велика кількість чоловіків.

Про це в етері телемаратону повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

"Говоримо про вступну для магістерських програм, для аспірантури. І тут дещо тривожно, тому що маємо ситуацію, коли вступні іспити для магістратури і аспірантури цього року єдині, об'єднаний вступний іспит, на який цього року рекордна кількість осіб... Цього року вже перевищило 200 тисяч з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причин реєструватися і бажати вступити в освітні програми", - сказав Винницький.

Він зазначив, що зазвичай на такі іспити реєструється переважно 110-120 тисяч осіб.

Міносвіти буде реагувати на таку ситуацію, зауважив заступник міністра освіти.

"Цей іспит буде достатньо жорсткий цього року. Ми хочемо, щоби особи, які хочуть вчитися, дійсно мали право вчитися... Але освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору", - розповів Винницький.

  • Відповідно до нового закону про мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, зокрема, студенти денної або дуальної форми, які отримують професійну, професійно-технічну, передвищу або вищу освіту. Це ж стосується докторантів, аспірантів та інтернів. При цьому здобувачі другої або третьої вищої освіти не отримають права на відстрочку. Детальніше про мобілізацію в Україні читайте у матеріалі LB.ua.
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