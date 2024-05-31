Наразі вже 37 країн долучилися до міжнародної коаліції задля повернення незаконно депортованих дітей до України.

Про це під час відкриття виставки та презентації книги "Living the War: Children" заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, один з інструментів повернення українських дітей - створена з ініціативи Канади міжнародна коаліція. Оскільки наразі, на думку Лубінця, "жодної міжнародної системи захисту прав дитини в світі не існує". Немає такої системи, яка може змусити

"Основне питання - це міжнародна коаліція взяла на себе зобов'язання використовувати всі важелі, які у них є у цих країн, щоб повертати українських дітей. Публічні і не публічні. Ми бачимо, що це працює. У нас є публічний посередник, це Катар. Але й міжнародна коаліція і кожна країна, яка публічно приєдналась до цього напрямку, показує результати в цілому.", - розповів омбудсман.

Лубінець наголосив, що депортація українських дітей повинна бути визнана як воєнний злочин, геноцид. Уповноважений ВР покладає в цьому питання чималі надії на Саміт миру у Швейцарії.

"Ми очікуємо, що Саміт миру принесе додаткові важелі впливу на російську сторону, на зміну їхньої позиції і на пришвидшення процесу повернення українських дітей як і інших категорій громадян України, яких незаконно утримує Російська Федерація на своїй території або на тимчасово окупованих територіях України", - додав омбудсман.