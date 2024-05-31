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Росіяни посилюють захист на залізницях ТОТ України через диверсії

На півдні України здовж залізничних шляхів ворог встановлює додаткові заходи безпеки.

Росіяни посилюють захист на залізницях ТОТ України через диверсії
Фото: ЦНС

Російські окупанти посилюють захист на залізницях тимчасово окупованого півдня України через постійні диверсії партизанів. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, окупанти встановлюють додаткові заходи безпеки та засоби відеоспостереження вздовж залізничних шляхів на Півдні України. 

"Усе спрямовано на посилення заходів безпеки, і навіть у технічному секторі встановлено постійне чергування оперативників. На станціях запровадили посилений режим несення служби, з особливою увагою до контролю фото та відеозаписів. Перевіряють як вантажні так і пасажирські потяги", — пишуть у спротиві.

Нацспротив підкреслює, що українське підпілля на окупованих територіях  дуже активно чинить спротив. "Відомо про не один підірваний вантажний потяг  ворогів, який вивозив з окупованих територій України руду, зерно та пошкоджену техніку", — додають партизани. 

  • Перша завершена ділянка залізниці відновлює доступ до Бердянська. Британська розвідка наголошувала, що вказана залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.
  • Нова залізнична лінія на південь від Донецька має довжину майже 60 км і будувалася вісім місяців. 
  • Це, імовірно, один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії в районі Донецька.
  • На думку керівника ГУР Кирила Буданова, залізниця може стати проблемою для України, однак він сподівається, що Сили оборони зможуть з цим впоратися.
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