СБУ повідомила про підозру російському генералу Баранову, відповідальному за удари по цивільній інфраструктурі України

СБУ зазначає, що рашисти свідомо б’ють по українських мирних об’єктах.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського генерал-майора Роберта Баранова – очільника головного обчислювального центру генштабу збройних сил РФ.

За даними слідства, підрозділ фігуранта відповідає за точність ударів російських ракет по Україні.

Зокрема, підлеглі Баранова займаються програмуванням траєкторій руху крилатих і балістичних ракет, щоб уникнути зони дії нашої ППО, а також зазначають конкретні цілі, які мають бути уражені ракетним озброєнням.

Насамперед мова йде про наведення крилатих ракет «Калібр», Х-101/555 та балістичних ракет «Іскандер».

За матеріалами справи, ворог чітко розуміє, що програмує значну частину російської зброї для вогневого ураження мирної, цивільної інфраструктури України.

Під час підготовки повітряних ударів по нашій державі, підрозділ Баранова співставляє координати цілей, отриманих від командування генштабу РФ, з локаціями цивільних об’єктів на картах місцевості.

Таким чином, рашисти свідомо б’ють по українських мирних об’єктах.

З початку повномасштабної агресії РФ, в тому числі від ракет запрограмованих на ураження цивільної інфраструктури, загинуло щонайменше 520 дітей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Баранову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднанні з умисним вбивством).

Крім того, СБУ встановила особи 30 його підлеглих, які прямо причетні до вчинення злочинів проти нашої держави.

Зібрані Службою безпеки матеріали будуть використані у розслідуванні російських воєнних злочинів прокурорами Міжнародного кримінального суду.

Також СБУ проводить комплексні заходи, щоб знайти і покарати кожного з воєнних злочинців.