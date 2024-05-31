СБУ заявила про викриття заступника голови Рівненської облради на хабарі у понад півмільйона гривень

Правоохоронці кажуть, що за цю суму чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця.

Служба безпеки України заявила, що спільно з НАБУ і САП викрили заступника голови Рівненської облради на хабарі у понад півмільйона гривень. За цю суму чиновник начебто мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Свисталюка.

За даними слідства, у 2021 році бізнесмен із Рівненщини придбав на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності.

Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

За такі «послуги» посадовець, як стверджує слідство, отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже шістсот тисяч гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу: