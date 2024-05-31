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СБУ вразила безпілотниками власної розробки російську РЛС біля Армянська, – джерела

Вартість такої станції становить близько $100 млн.

СБУ вразила безпілотниками власної розробки російську РЛС біля Армянська, – джерела
Небо-СВУ
Фото: відкриті джерела

У ніч на 30 травня дрони Служби безпеки вразили ворожий комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Вартість такої станції становить близько $100 млн. 

За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ. Ця РЛС поблизу Армянська (Крим) контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на окупованій території.

За даними співрозмовників, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. 

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