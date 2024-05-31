Литва готова надіслати в Україну військових інструкторів

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Вільнюс готовий надіслати персонал для допомоги в навчанні військ на українській території.
Про це пише Bloomberg.
“За потреби Литва, можливо, навчала б їх також в Україні в партнерстві з країнами, які захочуть це зробити”, ‒ cказала Шимоніте.
Прем’єрка нагадала, що Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення Росії. Литовські та українські збройні сили співпрацюють давно.
Вона додала, що Литва тренує українців у третіх країнах і у Литві.
Шимоніте підкреслила, що Україні потрібно надати всю можливу допомогу, а з іншого боку ‒ зменшити потужності Росії.
- Вчора Reuters написав, що Франція незабаром може надіслати в Україну військових інструкторів. Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту українського президента.
- Дипломати сказали, що Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які пропонують таку допомогу Києву у військових діях. Спочатку Франція відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії, перш ніж в Україну вирушать кілька сотень інструкторів.
- Раніше Міноборони Франції повідомило каналу BFM, що навчання на українській землі є одним з напрямів, що обговорюються.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.