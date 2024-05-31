Литва готова надіслати в Україну військових інструкторів

Вільнюс може навчати українських захисників у партнерстві з іншими країнами.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Вільнюс готовий надіслати персонал для допомоги в навчанні військ на українській території.

Про це пише Bloomberg.

“За потреби Литва, можливо, навчала б їх також в Україні в партнерстві з країнами, які захочуть це зробити”, ‒ cказала Шимоніте.

Прем’єрка нагадала, що Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення Росії. Литовські та українські збройні сили співпрацюють давно.

Вона додала, що Литва тренує українців у третіх країнах і у Литві.

Шимоніте підкреслила, що Україні потрібно надати всю можливу допомогу, а з іншого боку ‒ зменшити потужності Росії.