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Литва готова надіслати в Україну військових інструкторів

Вільнюс може навчати українських захисників у партнерстві з іншими країнами.

Литва готова надіслати в Україну військових інструкторів
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте
Фото: Сайт президента

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Вільнюс готовий надіслати персонал для допомоги в навчанні військ на українській території.

Про це пише Bloomberg.

“За потреби Литва, можливо, навчала б їх також в Україні в партнерстві з країнами, які захочуть це зробити”, ‒ cказала Шимоніте.

Прем’єрка нагадала, що Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення Росії. Литовські та українські збройні сили співпрацюють давно.

Вона додала, що Литва тренує українців у третіх країнах і у Литві. 

Шимоніте підкреслила, що Україні потрібно надати всю можливу допомогу, а з іншого боку ‒ зменшити потужності Росії.

  • Вчора Reuters написав, що Франція незабаром може надіслати в Україну військових інструкторів. Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту українського президента.
  • Дипломати сказали, що Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які пропонують таку допомогу Києву у військових діях. Спочатку Франція відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії, перш ніж в Україну вирушать кілька сотень інструкторів.
  • Раніше Міноборони Франції повідомило каналу BFM, що навчання на українській землі є одним з напрямів, що обговорюються.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.
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