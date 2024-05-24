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ЗМІ: українські дрони пошкодили РЛС "Воронеж-ДМ" у Краснодарському краї Росії

Заявлена дальність цілей, які може відслідкувати уражена РЛС, складає до 6 тисяч кілометрів.

Українські безпілотники 23 травня змогли пошкодити загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж-ДМ". РЛС розміщена у Краснодарському краї Росії та входить до російської системи раннього попередження про ракетний удар, повідомляє Defense Express.

Видання зазначає, що відкритому доступі з’явились фотографії, які підтверджують факт пошкодження. Влучання припали, зокрема, в адміністративні будівлі для розміщення персоналу та управління станцією.

Заявлена дальність цілей, які може відслідкувати уражена РЛС, складає до 6 тисяч кілометрів; йдеться про балістичні та крилаті ракети, а також "космічні об’єкти". Також станція перекриває зону огляду частково над тимчасово окупованим Кримом, при цьому основний вектор огляду – Балкани та Середземномор’я як операційні зони НАТО, а також Азія включно із Перською затокою.

Після інформації про ураження "Воронеж-ДМ" з'явилися дані, що під обстріл потрапив вузол супутникового зв’язку біля тимчасово окупованої Алушти. 

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