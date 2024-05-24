У метро Києва стався збій: на турнікетах недоступна оплата проїзду банківською карткою

24 травня стався збій у київському метро.
Як повідомив "Київський метрополітен", на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.
"Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі. Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - запевнило комунальне підприємство.
У КП нагадали, що сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ цифровий";
- паперовим QR-квитком.