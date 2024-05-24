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У метро Києва стався збій: на турнікетах недоступна оплата проїзду банківською карткою

Фахівці працюють на розв'язанням проблеми.

У метро Києва стався збій: на турнікетах недоступна оплата проїзду банківською карткою
Турнікети київського метрополітену, фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

24 травня стався збій у київському метро.

Як повідомив "Київський метрополітен", на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.

"Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі. Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - запевнило комунальне підприємство.

У КП нагадали, що сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ цифровий";
  • паперовим QR-квитком.
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