У метро Києва стався збій: на турнікетах недоступна оплата проїзду банківською карткою

24 травня стався збій у київському метро.

Як повідомив "Київський метрополітен", на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.

"Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі. Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - запевнило комунальне підприємство.

У КП нагадали, що сплатити за проїзд можна: