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"Схеми": щонайменше два літаки пошкоджено внаслідок ударів українських дронів по аеродрому в Росії

Також міг бути пошкоджений ще один літак, Су-30, який стояв поряд із пошкодженим.

Щонайменше два російські винищувачі отримали пошкодження внаслідок удару українських безпілотників по аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї. Про це пишуть "Схеми" з посиланням на отримані супутникові знімки та аналіз авіаексперта Анатолія Храпчинського.

"Кущевська" – навчальна база Краснодарського вищого військового авіаучилища, де Росія готувала майбутніх льотчиків. Однак зараз вона використовує її і для атак на українців.

У ніч атаки, 19 травня, там перебували російські літаки типу Су. 

"Ми бачимо що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27", – каже Храпчинський. 

Супутникові знімки Planet Labs зафіксували, що після атаки більшість російських літаків з території аеродрому прибрали.

Після атаки
Фото: Схеми в Telegram
Після атаки
Фото: Схеми в Telegram

  • Навесні Сили оборони провели декілька атак на російський аеродром "Кущевська". Наприкінці квітня безпілотники СБУ атакували цю базу і два російські нафтопереробні заводи. За даними розвідки Міноборони Британії, внаслідок удару знищено склад російських авіабомб. 
  • Вдруге СБУ разом із іншими Силами оборони вдарила по аеродрому 14 травня. 
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