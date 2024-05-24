Щонайменше два російські винищувачі отримали пошкодження внаслідок удару українських безпілотників по аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї. Про це пишуть "Схеми" з посиланням на отримані супутникові знімки та аналіз авіаексперта Анатолія Храпчинського.
"Кущевська" – навчальна база Краснодарського вищого військового авіаучилища, де Росія готувала майбутніх льотчиків. Однак зараз вона використовує її і для атак на українців.
У ніч атаки, 19 травня, там перебували російські літаки типу Су.
"Ми бачимо що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27", – каже Храпчинський.
Супутникові знімки Planet Labs зафіксували, що після атаки більшість російських літаків з території аеродрому прибрали.
- Навесні Сили оборони провели декілька атак на російський аеродром "Кущевська". Наприкінці квітня безпілотники СБУ атакували цю базу і два російські нафтопереробні заводи. За даними розвідки Міноборони Британії, внаслідок удару знищено склад російських авіабомб.
- Вдруге СБУ разом із іншими Силами оборони вдарила по аеродрому 14 травня.