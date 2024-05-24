Також міг бути пошкоджений ще один літак, Су-30, який стояв поряд із пошкодженим.

Щонайменше два російські винищувачі отримали пошкодження внаслідок удару українських безпілотників по аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї. Про це пишуть "Схеми" з посиланням на отримані супутникові знімки та аналіз авіаексперта Анатолія Храпчинського.

"Кущевська" – навчальна база Краснодарського вищого військового авіаучилища, де Росія готувала майбутніх льотчиків. Однак зараз вона використовує її і для атак на українців.

У ніч атаки, 19 травня, там перебували російські літаки типу Су.

"Ми бачимо що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27", – каже Храпчинський.

Супутникові знімки Planet Labs зафіксували, що після атаки більшість російських літаків з території аеродрому прибрали.

Фото: Схеми в Telegram Після атаки

Фото: Схеми в Telegram