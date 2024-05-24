На будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій кошти виділено повним обсягом, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на будівництво всіх запланованих Генеральним штабом ліній фортифікацій кошти було виділено повним обсягом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На всі фортифікації, і перша, і друга, і третя лінії оборони, які планував побудувати Генеральний штаб України, який із Міністерством оборони відповідає за будівництво фортифікацій у нашій державі в період воєнного часу, кошти було виділено повним обсягом", – сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, тільки за останні півроку уряд виділив 30 млрд грн на будівництво фортифікацій.

"Щодо термінів і планів – це питання грифоване", – заявив прем'єр, зазначивши, що військові зможуть дати відповідь депутатам на це питання в закритому режимі.

Нещодавно Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів на побудову фортифікацій і закупівлю безпілотників.

ТСК складатиметься з 15 народних депутатів, головою буде Микола Задорожній ("Слуга народу"), заступником – Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"). Членами комісії також будуть "слуги" Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, із "Євросоліарності" Михайло Бондар, із "Платформи за життя та мир" (колишня проросійська ОПЗЖ) – Віталій Борт, із "відновлення України" (теж колишня ОПЗЖ) Анатолій Бурміч (внесений до так званого Реєстру зрадників Руху "Чесно"), "слуги" Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, із "Голосу" Роман Костенко, "слуги" Дмитро Костюк, Ігор Марчук, із "Довіри" Сергій Мінько, із "За майбутнє" Сергій Рудик і ще один "слуга народу" Олександр Федієнко. ТСК має діяти рік, а звіт про роботу її члени повинні представити не пізніше шести місяців із дня утворення.