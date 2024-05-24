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На Вінничині у власність Міноборони повернули 500 га земель вартістю 17 млн гривень

Майновий комплекс військового містечка, який розміщений на двох ділянках, використовувався в комерційних цілях.

На Вінничині у власність Міноборони повернули 500 га земель вартістю 17 млн гривень
Фото ілюстративне
Фото: olxcdn.com

У підпорядкування Міністерства оборони України на Віннчині повернули дві земельні ділянки площею 500 гектарів та вартістю 17 мільйонів гривень. Раніше землю органи місцевого самоврядування вивели із держвласності. 

Про це повідомили у Міноборони.

"На підставі незаконних рішень органів місцевого самоврядування ці землі були виведені з державної власності та передані приватним суб'єктам господарювання", – зазначили у міністерстві.

За час, поки справу розглядали у судових інстанціях, майновий комплекс військового містечка, який розміщений на цих територіях, використовувався в комерційних цілях.

Суд прийняв рішення витребувати земельні ділянки з незаконного володіння та повернути їх у власність держави через Міністерство оборони.

"Реєстрація права власності на ці земельні ділянки за Міноборони успішно реалізована. Повернуті території, що мають важливе значення для розвитку та ефективного функціонування бойової готовності нашої держави, відтепер можуть використовуватись для потреб підрозділів ЗСУ", – наголосили у Міноборони.

У березні Міноборони повернуло у свою власність 740 гектарів полігону на Дніпропетровщині, який на початку вторгнення депутати однієї з громад незаконно вилучили і забрали у комунальну власність.

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