Із 36 населених пунктів Харківщини примусово евакуюють понад сотню дітей

Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.

під час евакуації, фото ілюстративне

Із 36 населених пунктів чотирьох районів Харківської області примусово евакуюють 123 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"Погоджено рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області", – зазначили у міністерстві.

Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів", – додали у відомстві.

Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область. До проведення евакозаходів долучаться ЮНІСЕФ, а також організація «СОС Дитячі Містечка».

Евакуація проводитиметься протягом 60 діб і буде безкоштовною.

За детальнішою інформацією можна звернутися на цілодобову гарячу лінію з питань проведення евакуації у Харківській області за номером: 0 800 339 291.

Про бажання евакуюватися також можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Станом на 20 травня із трьох районів Харківської області вже евакуювали 10573 людей. Йдеться про евакувацію із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.