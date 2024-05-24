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Вчорашній удар Росії по друкарні на Харківщині знищив 50 000 книг, – Зеленський

Глава держави зазначив, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя.

Вчорашній удар Росії по друкарні на Харківщині знищив 50 000 книг, – Зеленський
Фото: Facebook / Neivanmade

Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя, заявив президент Володимир Зеленський. 

“Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя. Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення. Ми вдячні кожному, хто з Україною!” – написав президент. 

Вчора Росія масовано атакувала Харків та область. Загалом ворог задіяв дев'ять ракет для удару по Харкову і шість – для області. Били по цивільних цілях. Є загиблі та поранені.

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