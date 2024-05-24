Наслідки російських обстрілів по цивільній залізничній інфраструктурі у ніч на 24 травня 2024

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу 9 людей загинули і 44 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

23:03 м. Харків. Внаслідок обстрілу в будівлю підприємства пошкоджено дах та фасад, вибито вікна. Постраждала жінка.

10:50 м. Харків. Внаслідок обстрілів пошкоджене підприємство.

10:50 м. Харків. Внаслідок обстрілу С-300 горів цех друкарського підприємства. Загинуло 7 осіб, постраждала 21 особа.

20:00 Куп'янський район, Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

15:00 Куп'янський район, Дворічанська громада, с. Рідкодуб. Внаслідок обстрілу загинув 1 чоловік.

14:30 Богодухівський район, Золочівської ТГ, с. Рясне. Внаслідок обстрілу ворожим БПЛА травмовано 11-річного юнака.

14:15 Харківський район, м. Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджено 11 будинків. Постраждали 8 осіб.

14:00 Куп‘янський район смт Приколотне о 14.00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ поранена жінка.

10:39 Харківський р-н, м. Люботин. Через обстріли пошкоджено вікна в будинках, цивільні транспортні засоби. Постраждали 10 осіб.

10:13 Богодухівський р-н, с. Золочів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 25 будинків.

10:02 Куп’янський р-н, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та гараж. Дві людини травмовані. Одна людина загинула.

За данми Синєгубова, на Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20.

Зі свого боку, Укрзалізниця повідомила, що ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, без жертв і травмованих.

Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

Вранці речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив, що протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, провела 57 авіаударів із 97 КАБами, понад 990 ударів безпілотниками-камікадзе, понад 4000 обстрілів (147 – із реактивних систем залпового вогню).