Куп'янський напрямок продовжує бути серед лідерів за кількістю бойових зіткнень за добу

22 травня кількість бойових зіткнень на цьому напрямку зросла більш ніж утричі порівняно з днем раніше.

Протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, провела 57 авіаударів із 97 КАБами, понад 990 ударів безпілотниками-камікадзе, понад 4000 обстрілів (147 – із реактивних систем залпового вогню).

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він навів дані щодо ситуації за добу на різних напрямках.

На Харківському ворог продовжував наступально-штурмові дії. Відбулося чотири бойові зіткнення. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Тихе.

На Куп'янському напрямку було 27 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Берестове, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Торське, Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку окупанти десять разів намагалися прорвати оборону наших військ у районі населених пунктів Новий, Іванівське, Біла Гора, Кліщіївка та Андріївка.

На Покровському напрямку захисники відбили 28 атак у районі населених пунктів Євгенівна, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Новолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку окупанти вдалися до двох безуспішних спроб прорвати оборони в напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Придніпровському напрямку ворог провів 11 атак на позиції Сил оборони.