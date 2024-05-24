Куп'янський напрямок продовжує бути серед лідерів за кількістю бойових зіткнень за добу

Протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, провела 57 авіаударів із 97 КАБами, понад 990 ударів безпілотниками-камікадзе, понад 4000 обстрілів (147 – із реактивних систем залпового вогню).
Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він навів дані щодо ситуації за добу на різних напрямках.
На Харківському ворог продовжував наступально-штурмові дії. Відбулося чотири бойові зіткнення. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Тихе.
На Куп'янському напрямку було 27 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Берестове, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.
На Лиманському напрямку ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Торське, Терни Донецької області.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
На Краматорському напрямку окупанти десять разів намагалися прорвати оборону наших військ у районі населених пунктів Новий, Іванівське, Біла Гора, Кліщіївка та Андріївка.
На Покровському напрямку захисники відбили 28 атак у районі населених пунктів Євгенівна, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Новолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.
На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону.
На Времівському напрямку окупанти вдалися до двох безуспішних спроб прорвати оборони в напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області.
На Придніпровському напрямку ворог провів 11 атак на позиції Сил оборони.
- Після стабілізації ситуації з російським наступом на північ Харківської області найбільша кількість зіткнень із ворогом протягом тижнів була на Покровському напрямку.
- Однак 22 травня різко зросла кількість нападів росіян на Куп'янському напрямку – до 34. Добою раніше їх було десять.