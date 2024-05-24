У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Куп'янський напрямок продовжує бути серед лідерів за кількістю бойових зіткнень за добу

22 травня кількість бойових зіткнень на цьому напрямку зросла більш ніж утричі порівняно з днем раніше. 

Куп'янський напрямок продовжує бути серед лідерів за кількістю бойових зіткнень за добу
Фото: EPA/UPG

Протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, провела 57 авіаударів із 97 КАБами, понад 990 ударів безпілотниками-камікадзе, понад 4000 обстрілів (147 – із реактивних систем залпового вогню).

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він навів дані щодо ситуації за добу на різних напрямках.

На Харківському ворог продовжував наступально-штурмові дії. Відбулося чотири бойові зіткнення. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Тихе.

На Куп'янському напрямку було 27 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Берестове, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Торське, Терни Донецької області. 

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. 

На Краматорському напрямку окупанти десять разів намагалися прорвати оборону наших військ у районі населених пунктів Новий, Іванівське, Біла Гора, Кліщіївка та Андріївка. 

На Покровському напрямку захисники відбили 28 атак у районі населених пунктів Євгенівна, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Новолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи. 

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону. 

На Времівському напрямку окупанти вдалися до двох безуспішних спроб прорвати оборони в напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Придніпровському напрямку ворог провів 11 атак на позиції Сил оборони.

  • Після стабілізації ситуації з російським наступом на північ Харківської області найбільша кількість зіткнень із ворогом протягом тижнів була на Покровському напрямку. 
  • Однак 22 травня різко зросла кількість нападів росіян на Куп'янському напрямку – до 34. Добою раніше їх було десять.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies