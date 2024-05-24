Росіяни вчора обстріляли в Херсонській області приватні будинки та заклад культури

У ОВА повідомили, що поранених немає.

Росіяни минулої доби обстріляли в Херсонській області Золоту Балку, Львове, Осокорівку, Тягинку, Інженерне, Іванівку, Велетенське, Білозерку, Антонівку, Микільське, Новотягинку, Придніпровське та Херсон.

Жертв і поранених, за даними ОВА, немає. Про це повідомив у Telegram її очільник Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклад культури", – написав він.