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Росіяни вчора обстріляли в Херсонській області приватні будинки та заклад культури

У ОВА повідомили, що поранених немає. 

Росіяни вчора обстріляли в Херсонській області приватні будинки та заклад культури
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росіяни минулої доби обстріляли в Херсонській області Золоту Балку, Львове, Осокорівку, Тягинку, Інженерне, Іванівку, Велетенське, Білозерку, Антонівку, Микільське, Новотягинку, Придніпровське та Херсон.

Жертв і поранених, за даними ОВА, немає. Про це повідомив у Telegram її очільник Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклад культури", – написав він.

  • На лівобережжі річки Дніпро росіяни не полишають спроб витіснити захисників і щоденно проводять там атаки.
  • Захисники продовжують утримувати позиції. 
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