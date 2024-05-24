Росіяни 23 травня здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ, - Генштаб

З початку доби станом на 22:30 23 травня відбулося 88 бойових зіткнень, повідомляє пресслужба Генштабу.

Російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронами-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ з різних видів озброєнь, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат.

Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобіля.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже підтверджено втратили 100 осіб вбитими та пораненими і 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів

На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське.

Спочатку доби відбито атаку загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.

На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, за підтримки авіації і артилерії, агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені і зазнали втрат. За сьогодні на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити наші підрозділи з району Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Контрольована.

Українські воїни активно застосовують засоби вогневого ураження по ворожій живій силі ворога і техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи з обладнання рубежів оборони, знищення противника та покращення тактичного положення.