Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни 23 травня здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ, - Генштаб

Російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет за добу.

Росіяни 23 травня здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ, - Генштаб
Український артилерист за роботою
Фото: Генштаб

З початку доби станом на 22:30 23 травня відбулося 88 бойових зіткнень, повідомляє пресслужба Генштабу. 

Російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронами-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ з різних видів озброєнь, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобіля.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже підтверджено втратили 100 осіб вбитими та пораненими і 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів

На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське.

Спочатку доби відбито атаку загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.

На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня, за підтримки авіації і артилерії, агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені і зазнали втрат. За сьогодні на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити наші підрозділи з району Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Контрольована.

Українські воїни активно застосовують засоби вогневого ураження по ворожій живій силі ворога і техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи з обладнання рубежів оборони, знищення противника та покращення тактичного положення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies