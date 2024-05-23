У Криму лунають вибухи, - ЗМІ

В ніч на 24 травня у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на кримські телеграм-канали.
“У місцевих каналах пишуть про звуки вибухів у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії”, - йдеться у повідомленні.
Також в інтернеті публікують кадри з, як стверджується, Алушти.
Інші деталі та наслідки поки невідомі.
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