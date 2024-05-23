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У Криму лунають вибухи, - ЗМІ

В інтернеті публікують кадри з, як стверджується, Алушти. 

У Криму лунають вибухи, - ЗМІ
У Криму лунають вибухи
Фото: Скріншот з відео

В ніч на 24 травня у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. 

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на кримські телеграм-канали.

“У місцевих каналах пишуть про звуки вибухів у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії”, - йдеться у повідомленні.

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Також в інтернеті публікують кадри з, як стверджується, Алушти. 

Інші деталі та наслідки поки невідомі. 

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