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На Київщині сапери ДСНС знешкодили “Точку-У” та снаряди до РСЗВ

Вибухонебезпечні предмети знешкодили у Бучанському районі. 

На Київщині сапери ДСНС знешкодили “Точку-У” та снаряди до РСЗВ
На Київщині сапери ДСНС знешкодили “Точку-У”
Фото: Пресслужба ДСНС

У Бучанському районі Київської області сапери ДСНС знешкодили “Точку-У” та снаряди до РСЗВ “Град”.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, у с. Крюківщина сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили залишки тактичного ракетного комплексу “Точка-У”. Їх за допомогою маніпулятора завантажили до піротехнічного автомобілю, після чого перевезли на спеціальний майданчик.

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Крім того, у Гостомелі знешкодили три снаряди до реактивної системи залпового вогню “Град”. Їх вилучили та знищили на полігоні.

“Шановні громадяни! Якщо ви помітили невідомий предмет – не наближайтеся до нього! Негайно телефонуйте на номер “101”, - нагадали в ДСНС.

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