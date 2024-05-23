На Київщині сапери ДСНС знешкодили “Точку-У” та снаряди до РСЗВ

У Бучанському районі Київської області сапери ДСНС знешкодили “Точку-У” та снаряди до РСЗВ “Град”.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема, у с. Крюківщина сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили залишки тактичного ракетного комплексу “Точка-У”. Їх за допомогою маніпулятора завантажили до піротехнічного автомобілю, після чого перевезли на спеціальний майданчик.
Крім того, у Гостомелі знешкодили три снаряди до реактивної системи залпового вогню “Град”. Їх вилучили та знищили на полігоні.
“Шановні громадяни! Якщо ви помітили невідомий предмет – не наближайтеся до нього! Негайно телефонуйте на номер “101”, - нагадали в ДСНС.
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