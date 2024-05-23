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На Донеччині ворог двічі атакував рятувальників

Під обстріл потрапили рятувальники, що вивозили поранених та екіпаж, що ліквідовував пожежу.

На Донеччині ворог двічі атакував рятувальників
Наслідки обстрілу рятувальників
Фото: МВС

На Донеччині рятувальники двічі потрапили під ворожі обстріли.  Російська армія обстріляла екіпаж у Торецьку, який вивозив до лікарні двох поранених та пожежників, які ліквідовували загоряння після обстрілу Лиману. 

Про це повідомили в МВС.

Зазначається, що після удару РФ по житловому сектору селища Північне Бахмутського району, осколкові поранення отримали двоє чоловіків. На місце події прибули рятувальники евакуаційної групи "ФЕНІКС" та поліцейські. Пораненим надали домедичну допомогу та доставили до лікарні в Костянтинівці.

"В дорозі евакуаційна група потрапила під артобстріл. На щастя, броньований автомобіль прийняв удар на себе та ніхто не постраждав", – додали у міністерстві. 

Також вчора ворог завдав удару по місту Лиман та його околицях, внаслідок чого виникла низова пожежа у лісовому масиві поблизу міста, яка несла загрозу житловій забудові, спостерігалося щільне задимлення. Понад 5 годин знадобилося вогнеборцям аби локалізувати пожежу хвойної підстилки.

Наслідки обстрілу рятувальників
Фото: МВС
Наслідки обстрілу рятувальників

Під час ліквідації загорання ворог завдав повторного прицільного удару по рятувальниках. Пошкоджено 1 штабний та 2 оперативних автомобілі. Особовий склад не постраждав. 

Ліквідацію пожежі тимчасово зупинили через постійні повторні обстріли та небезпеку для життя рятувальників. Наразі загрози розповсюдження вогню немає, проводиться постійний моніторинг ситуації. 

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