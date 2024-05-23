Лубінець анонсував ймовірне повернення незаконно депортованих українців з РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону заявив, що на цьому тижні на територію України ймовірно повернуться незаконно депортовані українці.

Про це пише Укрінформ.

Омбудсман наголосив, що росіяни почали викрадати і депортовувати до РФ українських дітей ще з 2014 року. Саме після окупації українського Криму Росія створила так звані "гуманітарні проєкти" через які окупанти викрадали вивозили дітей на територію Російської Федерації.

"З початку повномасштабної агресії масштаби депортації зросли. І зараз ідеться про десятки тисяч українських дітей, які незаконно були депортовані Російською Федерацією. Нам вдалося верифікувати 19 546 українських дітей. Ця робота продовжується. Щодо посередників – Катар у нас є найбільш успішним. І я сподіваюся, що ще на цьому тижні ми почуємо нові позитивні новини. Поки що нічого не скажу", – сказав Лубінець.

Уповноважений з прав людини додає, що офіційно повідомляє про повернення незаконно депортованих українців, коли вони вже фізично знаходяться на території України.

"Ми чекаємо на дітей, і не тільки дітей, які повинні повернутися на територію України", – зазначив Лубінець.

За інформацією омбудсмана, значна кількість українських дітей незаконно переміщена росіянами у межах тимчасово окупованих територій.

"Щодо Білорусі, я не скажу, що там велика кількість дітей, але ми бачимо нові інструментарії Російської Федерації. Наприклад, коли вони зараз хочуть нову групу українських дітей вивезти з тимчасово окупованої території України, вони це роблять, використовуючи територію Білорусі. Тобто, вивезли з ТОТ України, привезли на територію Російської Федерації, відвезли в Білорусь. Потім діти там залишаються якийсь період, і потім росіяни знову повертають їх на територію Російської Федерації. Чому це робиться ? На мій погляд, щоб коли хтось буде ставити запитання щодо цих конкретних дітей, вони будуть використовувати: "Ну це ж діти з Білорусі, а ми навіть, можливо, гадки не мали, що вони з України". Такі намагання приховати воєнні злочини, які вони продовжують вчиняти", – додав омбудсман.

За офіційними даними в місцях несвободи у Росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста.Від початку повномасштабного вторгнення росіян, понад 52 тисячі людей зникли безвісти. Серед них - понад 3 676 дітей.Лубінець вимагає від ООН конкретних кроків щодо зупинення російської агресії.