Ізраїль не погодиться на створення Палестинської держави, – директор Центру близькосхідних досліджень

Ні нинішній уряд Ізраїлю, ні наступний не погодяться на створення Палестинської держави.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Коментуючи визнання Палестинської держави Іспанією, Ірландією та Норвегією, експерт наголосив, що “близькосхідний мирний процес спочив у Бозі”, і нині Ізраїль не погодиться на створення Палестинської держави.

“Якщо ви хочете знати мою думку, то ні теперішній уряд, ні майбутній якийсь уряд, який очолить Бені Ганц чи хтось навіть більш поміркований – Яїр Лапід, не погодяться із цим. (Бені Ганц – міністр військового кабінету Ізраїлю, який 19 травня пригрозив піти у відставку, якщо прем’єр-міністр Нетаньягу до 8 червня не подасть плану дій у Секторі Гази. Яїр Лапід – лідер опозиції Ізраїлю, – ред.) Риторику ми вже чуємо – вона нічим практично не відрізняється”, – сказав Семиволос.

Водночас, підкреслив директор Центру близькосхідних досліджень, “Ізраїль потрапляє в ситуацію ідеального шторму. Тиску. Дипломатичний тиск, судовий – там два суди як мінімум, громадський тиск – якщо все це буде прийнято, якщо такі ордери затвердять і вони з'являться, то все це створить дуже великі проблеми для ізраїльського керівництва, елементарно, для комунікації” (20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів для арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАС, зокрема Ях’ї Сінвар, – ред.).

За словами Семиволоса, “контакти з цими людьми для країн, які підписали Римський статут, будуть обмежені автоматично. Ніхто не дасть гарантії, що через якийсь певний час Ізраїль не опиниться в ситуації санкцій, дуже подібних до тих, що свого часу наклали на уряд Південної Африки часів апартеїду. Ніхто зараз не дасть гарантії, що цього не буде. І тоді вони будуть змушені щось робити. Але не раніше”.

Експерт прогнозує, що зараз Ізраїль апелюватиме до американців – “особливо до тих, хто користується тезами ізраїльської пропаганди, яка розповідає про те, що Ізраїль слухає Штати, але робить це по-своєму. Так, ми знаємо цю тезу, доволі поширену – в Україні вона дуже популярна: подивіться, які вони самостійні, незалежні. Але коли припікає, що передусім роблять ізраїльтяни – просять американців накласти санкції на суддів Міжнародного кримінального суду. Це абсолютно тупикова дія, тому що тут ще й тиск на суд. Звернення до інших країн припинити фінансувати Міжнародний кримінальний суд – це теж тиск на суд”.

При цьому Семиволос заперечив думку, що “тепер підважене рішення про арешт Путіна. Ні, не підважене, жодним чином не підважене. Чому? Тільки тому, що не можна заарештувати Нетаньягу? Але хто сказав, що Нетаньягу не можна заарештувати? В історії Міжнародного кримінального суду було дуже багато випадків, коли ордери на арешт (і, відповідно, поява тих чи інших людей у Гаазі) виписували тим чи іншим учасникам конфлікту, наприклад, у колишній Югославії. І ці люди приїжджали туди й мали прозорий, чесний суд, де вони захищали свою позицію”.

Повний текст інтерв’ю LB.ua з директором Центру близькосхідних досліджень – за посиланням.